Horším mutacím viru se nevyhneme, říká šéfka národní laboratoře

Laboratoře nám po naší výzvě posílají opravdu hodně vzorků. Ovšem očekávají výsledky hned a my jsme tu pořád ve stejné sestavě tří lidí. Takže když například v jeden den přijde i sto vzorků, je to pro nás obrovské množství na zpracování. Zaleží samozřejmě také na tom, v jakém jsou stavu.

Jestli někdo přinese jen pytel se zkumavkami, anebo je vše pečlivě připravené včetně elektronických žádanek. Pokud by bylo vše připraveno a proces plně automatizovaný, můžeme znát výsledek do pěti dnů. Ručně to může trvat týden i deset dnů.