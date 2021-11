Francie nařídila seniorům třetí dávku

Francouzští důchodci, rizikové skupiny a zdravotníci mají třetí dávku k dispozici už od září, tempo vakcinace ale skomírá: do minulého týdne dostalo posilující injekci pouze 3,4 milionu ze 7,7 milionu oprávněných.

„Přes 80 procent pacientů na JIP jsou lidé nad padesát let,“ zdůraznil Macron s tím, že od začátku prosince budou třetí dávky k dispozici i této věkové kategorii. Platný vakcinační certifikát je od léta podmínkou pro návštěvu restaurací či barů nebo pro vstup do posiloven, účast na konferencích a podobně. Potvrzení o vakcinaci, o prodělání covidu nebo o negativním testu se vyžaduje také při nástupu do dálkových vlaků nebo letadel.

Francouzský parlament v pátek schválil zákon, který umožní prodloužit stávající protipandemická opatření o několik měsíců, jak si přála vláda. Do konce července příštího roku se tak prodlouží povinnost mít covidový pas, stejně dlouho bude platit zdravotnický stav nouze. Zákon zavádí také pokutu 750 eur (19 tisíc korun) za poskytnutí vlastního covid pasu někomu jinému, napsal list Le Monde.

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) by se však třetí dávky měly podávat pouze na základě dat jasně dokazujících pokles ochrany proti vážnému průběhu nákazy, a navíc jen nejzranitelnějším skupinám. „Důkazy, které v tuto chvíli máme, jsou omezené a neprokazují nutnost všeobecného podávání posilujících dávek,“ napsala WHO ve své říjnové studii.