Evropa v lécích závisí na Asii. Přesun výroby by je ale výrazně zdražil

Současný stav je podle něj velmi obtížné změnit. „Není reálné, že by se nyní mohly nějaké továrny přestěhovat do Evropy, to je prakticky neproveditelné,“ upozornil ředitel ČAFF. Situace si podle něj žádá hlubší a složitější změny ve financování léků a tlak by neměl být zaměřen jen na nejnižší ceny.

„Dříve i u nás existovaly firmy, například velké chemické závody, které uměly léčivé substance vyrábět. Změna by byla možná, kdyby celá EU začala spolupracovat. To by ale znamenalo úplnou revoluci,“ řekla Právu mluvčí České lékárnické komory Michaela Bažantová. „Evropský trh by mohl být soběstačný, nutně by to ale znamenalo vyšší ceny léků,“ řekla.