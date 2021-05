EU zvažuje uvolnění patentů na vakcíny

Ve hře je také možnost, že by EU podpořila zvýšení produkce vakcíny v Keni a Ugandě na základě spolupráce tamních úřadů a evropských firem, napsala agentura Reuters s odvoláním na unijní zdroje. Prohlášení o uvolnění patentů dnes ocenili mnozí světoví politici včetně francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, německého ministra zdravotnictví Jense Spahna nebo vlády Jihoafrické republiky.

Evropa je jediným demokratickým regionem na světě, který umožňuje vývoz ve velkém měřítku. šéfka EK Ursula von der Leyenová

„Evropská unie je připravena projednat jakýkoli návrh, který účinně a pragmaticky řeší tuto krizi. (...) Vyzýváme všechny země vyrábějící vakcíny, aby povolily vývoz a vyhnuly se všemu, co by mohlo narušit dodavatelské řetězce," uvedla von der Leyenová.

„Evropa je jediným demokratickým regionem na světě, který umožňuje vývoz ve velkém měřítku,“ uvedla von den Leyenová. Doposud bylo do zbytku světa dodáno více než 200 milionů dávek covidové vakcíny, což je téměř tolik, kolik se použilo v zemích EU, připomněla agentura DPA a přirovnala EU k „lékárně světa".

Pozastavit platnost patentů na vakcíny proti covidu-19 chce více než stovka členských zemí Světové obchodní organizace (WTO), aby je mohly vyrábět firmy ve větším počtu států.

USA pro, farmaceuti proti

DPA uvádí, že země, které jsou pro farmaceutický průmysl klíčové, doposud tuto iniciativu blokovaly. Mezi tyto státy až do středy patřily i USA. Cílem Spojených států je „dostat co nejvíce co nejbezpečnějších a nejúčinnějších vakcín k co největšímu počtu lidí", uvedla ale ve středu americká obchodní zmocněnkyně Katherine Taiová, uvolnění patentů podpořil také prezident Joe Biden.

Mezinárodní federace farmaceutického průmyslu IFPMA označila snahu o uvolnění patentů za „špatnou odpověď" na řešení komplexního problému se zajištěním dostatečných dodávek vakcíny. „Uvolnění patentů na vakcíny proti covidu-19 nezvýší produkci ani neposkytne žádná praktická řešení potřebná k boji s touto globální zdravotnickou krizí. Pravděpodobně to naopak povede k narušení (produkce)," uvedla ve svém prohlášení.

Skutečné výzvy podle IFPMA spočívají v obchodních bariérách, potížích v dodavatelském řetězci, nedostatku surovin a „ochotě bohatých zemí sdílet dávky vakcíny s chudými zeměmi", napsala agentura Reuters.

Obchodní experti navíc upozorňují, že dosažení dohody o uvolnění patentů by mohlo trvat řadu měsíců. „Minimálně to zabere jeden nebo dva měsíce," uvedl bývalý obchodní činitel Bílého domu Clete Willems. Dodal, že realističtějším cílem by bylo dokončení dohody do příští ministerské konference Světové obchodní organizaci (WTO), která by se měla konat na přelomu listopadu a prosince.

Francouzský prezident Macron dnes uvedl, že „velmi podporuje uvolnění patentů". Z krátkodobého hlediska je podle Macrona nejdůležitější dostat co nejvíce dávek vakcíny mezi lidi a „vyrábět ve spolupráci s nejchudšími zeměmi", napsala AFP.

Dokud všichni nebudou v bezpečí

Za Německo podporu debatě o uvolnění patentů vyjádřil ministr zahraničí Heiko Maas. Německý ministr zdravotnictví Jens Spahn řekl, že jeho země „sdílí cíl amerického prezidenta". „Zajištění vakcín pro celý svět je jedinou udržitelnou cestou z pandemie. Nebudeme v bezpečí, dokud všichni nebudou v bezpečí," uvedl Spahn. Důležité je podle něj zejména rozšíření výrobních kapacit a ochota zemí, kde se vakcíny vyrábějí, je vyvážet, píše Reuters.

Rozhodnutí USA uvítali také představitelé Jihoafrické republiky, země, kde detekovali jednu z nebezpečných mutací. "Pro země, které v současné době nemají výrobní kapacitu pro jisté lékařské technologie, by výjimka zajistila více možností dodávek a země by nemusely být závislé jen na jednom či dvou dodavatelích. Tam, kde existují výrobní kapacity, by se mohly přetvořit na výrobu covidové vakcíny a tím zajistit dostupnost všem národům," píše se v prohlášení jihoafrické vlády citovaném agenturou Reuters.

Rozhodnutí USA zrušit patenty na covidové vakcíny je „pozoruhodnou ukázkou vůdcovství a velmi významný pokrok," uvedl John Nkengasong, ředitel Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (Africa CDC) při Africké unii.