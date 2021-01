Dzurilla: Nebýt problému se SMS, registrace by běžely dobře

Premiér Andrej Babiš (ANO) o víkendu uvedl, že vás za vaši práci navrhne na státní vyznamenání. Máte pocit, že si ho zasloužíte?

Rozhodně bych teď neřešil vyznamenání. Soustředím se na práci, protože toho máme před sebou hodně. Nemyslím, že vyznamenání je teď to, co by se mělo řešit.

Kdybychom toto měli v pořádku, všichni by prošli přes registrační část bez problémů

Spuštění rezervačního systému pro očkování v pátek provázely očividné komplikace. Mnoha lidem se nedařilo registrovat a následně rezervovat termíny. Plánujete nějakou úpravu systému nebo pracujete již na jeho vylepšení, tak aby se tato přetížení už neopakovala?

Stalo se to, že když lidé na portálu zadali své telefonní číslo, tak se jim začaly generovat SMS zprávy. A tím, jak se přihlásilo hodně lidí a byla malá propustnost SMS brány, tak to způsobilo, že ty zprávy začaly chodit se zpožděním. Když tedy lidi měli pocit, že jim dlouho esemeska s pinem nepřišla, zkusili to znovu. Mezitím jim ale dorazil PIN na první pokus.

Který tím pádem byl už neplatný…

Ano. Systém totiž už čekal na ten druhý PIN, který si vygenerovali opětovným zadáním telefonního čísla.

Tím se stalo to, že registrační systém nefungoval tak, jak měl. Je to vlastně hloupá chyba, která se neměla stát, ale měla velký dopad na celkový komfort lidí, kteří se snažili registrovat.

Kdybychom toto měli v pořádku, nic by se nestalo a všichni by prošli přes registrační část bez problémů. Já se nebudu vymlouvat, jenže kdyby se nezdržely esemesky, tak to běželo v pohodě. Řešili jsme tam ještě rodné číslo, což trvalo pár desítek minut. Dotklo se to těch lidí, kteří se narodili 31. dne v měsíci.

Za to zpoždění SMS zpráv nebo, jak říkáte, malou propustnost brány, můžete vy, nebo byla chyba na straně operátorů?

V rámci zasmluvněných kontraktů, které máme, byla propustnost nízká. Nevyřešilo se to v předstihu, předtím, než jsme viděli, že se to tam celé zaseklo, tak se to neřešilo. To je ta chyba, která se stala. Takže jsem volal operátorům, bylo asi 8.04, aby našemu dodavateli navýšili propustnost esemesek. To okamžitě udělali, za což jim děkuji.

Kdyby tato chyba nebyla a přišlo by se na to předtím, tak nenastane tento počáteční chaos. I po tom navýšení totiž musela být nejprve odbavena fronta registračních SMS, která tam byla. Až poté, co se uvolnila a bylo prázdno, tak každý člověk, který se chtěl registrovat a zadal telefonní číslo, dostal PIN kód do tří vteřin a vše šlo úplně v pohodě.

Kolika lidem se tedy prozatím podařilo registrovat se na očkování?

Teď je to nějakých 170 tisíc lidí.

A kolik z nich má zarezervovaný termín?

V tuto chvíli 51 422 osob.

Krátce po tomto počátečním chaosu přišel premiér s tím, že plošné spuštění systému pro veřejnost nebude od začátku února, jak se celou dobu plánovalo, ale bude odloženo na neurčito. Je to z obavy, že by mohly nastat další problémy a systém by se mohl znovu přetížit? Přece jen tlak na systém bude mnohem větší.

Nevím, jestli je to odložení už oficiální, ale není to z toho důvodu, jak uvádíte. Bavíme se o dostupnosti vakcín. Jak jsem říkal, nyní máme nějakých sto tisíc registrovaných lidí, kteří nejsou ještě zarezervovaní.

Navíc teď bylo ze strany Pfizeru oznámeno snížení dodávek vakcín, takže řešíme to, aby se nestalo, že budeme mít registrováno hrozně moc lidí, kteří budou nejprve dlouho marně čekat a potom nahánět termín. Budeme mít možnost daleko líp řídit, kdo z registrovaných vakcínu dostane.

Neobáváte se tedy, že by ten nápor systém opět nemusel ustát?

Problém s esemeskami se vyřešil.

Na druhou stranu, neokrádá se stát odložením startu registrací pro širokou veřejnost o důležitá data o tom, jaký počet lidí a přesně kde má zájem se očkovat?

Dnes je převis nějakých sto tisíc registrovaných občanů nad 80 let vůči těm, kteří mají rezervovaný termín. Řeší se tedy, aby byli nejprve naočkováni oni, poté se bude postupovat na základě parametrů jako věk, povolání nebo anamnéza. Z toho to vychází.

Rezervační systém vylepšujeme podle podnětů, které přicházejí

Lidé, na které nezbyl termín, se mají podle vyhlášky pokusit o rezervaci za pár dní. Nehodláte to nějak ošetřit, aby systém sám kontroloval kapacity a oslovoval ty lidi, že už je pro ně místo?

Není důvod poslat SMS všem, protože se bude závodit o termíny. V kompetenci očkovacího místa bude vybírat lidi, kterým otevře rezervaci vzhledem k celkovému počtu vakcín, které budou mít. Bavíme se o tom, že by to bylo podle věku.

Mělo by se tím řešit i očkování kolemjdoucích, aby nepřišla žádná dávka nazmar?

Může se stát, že někdo na očkování nepřijde, takže by očkovací místo mělo mít v seznamu náhradníky, samozřejmě dle kritérií. A co já vím, tak většinou to tak je.

Novinky.cz v pátek přinesly zprávu, že se jednomu studentovi podařilo obejít systém a zaregistrovat se na očkování. Jaké je zabezpečení systému, opravili jste takové chyby už?

Bylo to opraveno obratem. Na druhé straně, i když se tam dostal, tak samotné očkování by už neproběhlo. O žádných dalších chybách momentálně nevíme.

Ještě se jednou vrátím k úpravě systému. Dá se očekávat nějaká dílčí a větší změna, aby byl připraven na masivní zatížení po spuštění pro veřejnost, anebo to současné nastavení systému vydrží?

Myslím, že to infrastruktura i aplikace zvládnou. Samozřejmě ale pracujeme dál. Rezervační systém vylepšujeme podle podnětů, které přicházejí. Vylepšujeme ho o nějaká upozornění a další uživatelské věci.

Projde úpravou třeba kritizované a složité uživatelské prostředí, například ověření, že nejste robot apod.?