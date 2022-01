Dušek: Do zranitelné populace omikron teprve doputuje

Nakažlivější varianta koronaviru omikron už prochází Českem. Dokazuje to strmý nárůst případů: za neděli laboratoře odhalily 7235 nově pozitivních případů, což je nejvyšší nárůst za neděli od 28. listopadu. Zatím však ale klesá zátěž v nemocnicích, včetně vážných případů. To by nahrávalo názoru expertů, podle nichž omikron projde populací rychle, ale neudělá velké škody.