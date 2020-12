Druhý PES od úterý. Plošné antigenní testy změní statistiky

O tom, že k tomuto kroku resort spěje, Novinky psaly již před týdnem. „Budeme to muset začít zveřejňovat a budeme to muset pořádně vysvětlit. Je to nutné už proto, abychom u lidí zájem o antigenní testování zvedli. Nemůžeme antigenní testy někde schovávat za oponou a nemluvit o nich,“ sdělil tehdy Novinkám Dušek.