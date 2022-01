Do práce i s pozitivním testem. Uherskohradišťská nemocnice se chystá na omikron

„To jsou limitující čísla. Další výpadek zaměstnanců v podobě koronavirové varianty omikron by mohl omezit chod nemocnice,“ sdělil v pondělí novinářům Sládek.

Na otázku Práva, zda si dokáže představit, že do směn nastoupí zdravotníci s pozitivním testem na covid-19 bez příznaků po schválení tzv. pracovní karantény, uvedl, že ano.

„Dokáži si to představit. Máme různé možnosti ochrany. A ty musíme důsledně uplatňovat. Pokud někdo bude mít omikron a měl by jít pracovat, nemůže si sundat například respirátor. Tito lidé se budou muset stravovat v nějaké izolaci. I když už teď máme v zaměstnanecké jídelně plastové kříže oddělující při stolech strávníky. Ale zdravotníci z pracovní karantény by určitě neměli jíst společně s ostatními,“ sdělil Právu Sládek.