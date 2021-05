Do Německa za nákupy jen s očkováním či potvrzením o prodělání koronaviru

Češi, kteří jsou očkovaní nebo v posledních šesti měsících prodělali onemocnění covid-19, mohou do Německa, aniž by museli nastoupit do desetidenní karantény. Ta je v současné době povinná, ukončit ji lze nejdříve po pěti dnech negativním PCR testem. Německo totiž zákonem výrazně zvýhodnilo ty, kteří podstoupili očkování nebo mají nemoc za sebou.