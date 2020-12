Do Česka dorazilo dalších 19 500 dávek vakcíny

Do Česka ve středu dorazilo 19 500 dávek vakcíny proti covidu-19 od firem Pfizer a BioNTech. Mluvčí ministerstva zdravotnictví Barbora Peterová Novinkám potvrdila, že se jedná o dodávku, která měla do Česka dorazit do konce letošního roku.