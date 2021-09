Devět z deseti pacientů JIP je neočkovaných, hlásí německé nemocnice

Pouze čtyři procenta pacientů na JIP jsou starší 80 let, 14 procent je ve věku 70 až 79 let, 22,5 procenta je ve věku 60 až 69 let a 25 procent je mezi 50 a 59 lety. Téměř 18 procent je ve věku 40 až 49 let a 9,3 procenta ve věku 30 až 39 let.