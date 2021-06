Delta se zřejmě šíří komunitně na Liberecku a v jižních Čechách

Možné komunitní šíření delta varianty pro Právo potvrdil i epidemiolog Roman Prymula. „Zachytily se případy, kde není jasné, kde se dotyční nakazili,“ řekl Právu. Podle něj by se nyní měl zavést přísnější režim na letištích, zvláště u příletů z oblastí, kde se indická varianta šíří. „Lidé, kteří přiletí, by měli být testováni, nebo podstoupit pěti- až desetidenní karanténu,“ řekl Prymula.

Podle poslední studie britského institutu Public Health England by dvě dávky vakcíny Pfizer/BioNTech měly zabránit hospitalizaci v 96 procentech případů, u vakcíny AstraZeneca to bylo 92 procent. Studie se zúčastnilo 14 tisíc lidí. „Studie v Británii zkoumaly, jak jsou různé vakcíny na deltu účinné. Ukázalo se, že účinnost po druhé dávce je jen o malinko nižší než u původní varianty,“ sdělila včera v ČT hlavní hygienička Pavla Svrčinová. „Po první dávce ukazují studie ochranu 30–50 procent,“ dodala.

„Kdyby byla sedmidenní incidence sto na sto tisíc lidí, přicházela by plošná opatření v úvahu. Nejlépe by vycházelo omezení mobility mezi okresy. Muselo by se ale přikročit k vyhlášení nouzového stavu nebo stavu nebezpečí,“ řekla Svrčinová. Nouzový stav by musela vyhlásit vláda, stav nebezpečí vyhlašují hejtmani v konkrétních krajích. Nyní je incidence v ČR osm případů na sto tisíc obyvatel za sedm dní.