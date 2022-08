Covid v Česku prodělaly už čtyři miliony lidí

Covid se letos poprvé intenzivně šířil i během léta. V červenci se prokazatelně nově nakazilo přes 51 tisíc lidí, loni to bylo za stejnou dobu jen šest tisíc.

Podle Duška se dá očekávat, že na podzim budou opakované nákazy ještě častější, u nových variant omikronu je to velmi časté. Teď v Česku převládá subvarianta BA.5 – vysoce nakažlivá, ale pro člověka, který je očkován nebo v minulosti covid prodělal, méně závažná co do zdravotního stavu.