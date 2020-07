Covid-19 se šíří vzduchem více, než se uvádělo

Koronavirus se šíří vzduchem více a častěji, než se dosud myslelo, v otevřeném dopise na to upozornila skupina vědců. Experti zároveň zkritizovali, že Světová zdravotnická organizace (WHO) tuto formu šíření podcenila. Dopis byl zveřejněn v neděli, v úterý pak WHO varovala před šířením nákazy vzduchem.