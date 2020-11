Co dělat při výskytu příznaků covid-19: Pokyny ministerstva zdravotnictví

Telefonicky informujte také svého zaměstnavatele . Pokud nejste v pracovní neschopnosti, zažádejte o volno či home office do doby zjištění výsledku testu.

Do doby zjištění výsledku testu se vyhýbejte kontaktu s dalšími osobami, aby nedošlo k případnému šíření nákazy.

Pokud to váš stav bude vyžadovat, dostanete od lékaře rozhodnutí o pracovní neschopnosti (osobní přítomnost u lékaře není nezbytnou podmínkou k jeho vydání).

Na ostatní členy společné domácnosti se do doby průkazu či vyvrácení nemoci nevztahují karanténní opatření, ale do doby konzultace vašeho stavu s lékařem či zjištění výsledku testu se doporučuje minimalizovali kontakt s ostatními lidmi a na veřejnosti mít ústa i nos stále chráněná rouškou či respirátorem.

Osobám, které s vámi sdílí domácnost, se doporučuje využít práci či studium z domova až do výsledku testu. Ten vám bude sdělen do 48 hod. formou SMS. O výsledku testu informujte co nejdříve svého praktického lékaře.­