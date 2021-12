Čínský Si-an bojuje naráz s koronavirem i krvácivou horečkou

Doprava z města a do města byla až na výjimky zrušena a lidé nesmějí odjet bez souhlasu zaměstnavatele nebo úřadů. Ven nakoupit smí každé dva dny jedna osoba z domácnosti.

Virolog Tung-jen Ťin pro agenturu Reuters uvedl, že dezinfekce celého města je zbytečná, protože riziko nákazy z povrchů je minimální. „Je to jako střílet po komárech z kanónu,” řekl s tím, že naopak podporuje dezinfekci vnitřních prostor.

Lockdown v Si-anu patří k nejpřísnějším od loňské uzávěry Wu-chanu a bude platit do odvolání.

Krvácivá horečka má v Číně dva vrcholy, a to v období od března do května a také od listopadu do ledna. Nejúčinnější je podle expertů očkování, doporučují ale také nošení dlouhých nohavic či trik a pevných bot, aby se tak lidé ochránili před pokousáním od krys.