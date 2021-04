Česko už má lepší čísla než Německo

Německo se ovšem potýká s třetí vlnou koronaviru. Během 24 hodin přibylo 22 231 nově potvrzených případů nákazy SARS-CoV-2 a 312 nových úmrtí. Počet nově nakažených za na 100 000 obyvatel v sedmidenním sledovaném období se ve středu ocitl na úrovni 160,6. Den předtím to bylo 167,6 a před týdnem to bylo 160,1.

Reprodukční číslo R se v SRN ve středu ocitlo na hodnotě 0,93, v úterý bylo na úrovni 1,01. To znamená, že 100 infikovaných nakazí 93 dalších lidí. Pokud je toto číslo delší dobu nad úrovní 1, počet případů nákaz se zvyšuje.

Vzhledem k finanční i kapacitní náročnosti Německo kontroly na hranicích ukončilo od 14. dubna, ovšem další restrikce nadále zůstávají. Pokud Češi chtějí do Německa a nebudou jím jen projíždět, musí mít s sebou negativní PCR test, musí se povinně zaregistrovat a nastoupit do 10denní karantény, kterou ukončí až PCR test s negativním výsledkem, a to nejdříve pátý den karantény.