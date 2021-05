Češi mohou vyrazit do Rakouska bez povinné karantény

Rakousko plánuje od 19. května razantní rozvolnění protikoronavirových opatření. Dotknout by se měla i Čechů, kteří by od tohoto dne mohli do alpské země přijíždět bez povinnosti absolvování desetidenní karantény, píše server Kurier.at.