Britové rozjíždějí odvážný pokus. Chtějí vakcíny míchat

„Pokud prokážeme, že vakcíny lze používat zaměnitelně, výrazně to zvýší pružnost při doručování vakcín,“ vysvětlil Snape.

Odvolal se přitom na slibné pokusy, které se zatím prováděly na myších, kde kombinace tradiční vakcíny, jakou vyrábí AstraZeneca, a tzv. mRNA vakcíny od Pfizeru/BioNTechu ochranu zvyšovala. „Z tohoto důvodu předpokládáme, že těmito kombinacemi vyvoláme dobrou imunitní odpověď, ale nejprve to musíme otestovat,“ řekl Snape.

Britští vědci hledají 820 dobrovolníků ve věku nad 50 let, kteří nebyli ještě očkováni. Experiment v první fázi bude pracovat s vakcínami AstraZeneca a Pfizer/BioNtech. Postupně se mohou přidat další vakcíny a další kombinace. Některé z těchto osob by do čtyř až 12 týdnů měly dostat jinou očkovací látku, někteří ale stejnou, aby bylo možné porovnat výsledky.

Varianty pokusů 2 dávky vakcíny AstraZeneca s odstupem 28 dnů 2 dávky vakcíny AstraZeneca s odstupem 12 týdnů - jako kontrolní skupina 2 dávky vakcíny Pfizer/BioNTech s odstupem 28 dnů 2 dávky vakcíny Pfizer/BioNTech s odstupem 12 týdnů - jako kontrolní skupina vakcína AstraZeneca pro první dávku, následovaná vakcínou Pfizer/BioNTech pro druhou, s 28denním odstupem vakcína AstraZeneca pro první dávku, následovaná vakcínou Pfizer/BioNTech pro druhou, s odstupem 12 týdnů vakcína Pfizer/BioNTech pro první dávku, následovaná vakcínou AstraZeneca pro druhou, s 28denním odstupem vakcína Pfizer/BioNTech pro první dávku, následovaná vakcínou AstraZeneca pro druhou, s odstupem 12 týdnů

Experiment by se měl odehrát na osmi místech po celé Anglii včetně Londýna, Birminghamu a Liverpoolu.

Vědci tak chtějí zjistit, zda ochrana při použití různých vakcín zůstane stejná, klesne nebo se naopak zvýší proti ochraně dvou dávek stejné vakcíny. Experiment vychází ze zkušeností se smrtící nemocí ebola, kdy se ukázalo, že použití různých očkovacích látek zlepšilo ochranu.

Snape navíc upozornil, že touto cestou je možné „také získat vodítka, jak zvýšit ochranu proti novým variantám koronaviru“, které se objevily v Británii, Jižní Africe a v Brazílii.

Výzkum má podle stanice BBC rovněž najít způsoby, jak se vypořádat s případnými výpadky dodávek vakcín. Náměstek vedoucího lékaře pro Anglii profesor Jonathan Van-Tam, který za experiment zodpovídá, k tomu poznamenal: „Vzhledem k nevyhnutelným výzvám, jaké představuje očkování velkého počtu lidí proti covidu-19, a kvůli potenciálním omezením globálních dodávek je výhodné mít údaje, které by mohly podpořit pružnější imunizační program, bude-li to nutné a pokud to schválí regulační úřad.“

Výzkum sice potrvá 13 měsíců, ale vědci doufají, že první výsledky budou moci oznámit již v červnu. Nadhim Zahawi, vládní koordinátor pro očkování, ujistil, že mixování vakcín mimo nynější experiment nebude doporučeno, dokud „si vědci a regulátor nebudou absolutně jisti, že tento přístup je bezpečný a účinný“.

Pokus provádí Oxfordská univerzita, měl by stát sedm milionů liber (206,5 milionu korun) a financují ho úřady, které ho označily za „nesmírně důležitý“.

Spor o první dávku od Pfizeru

První dávka vakcíny od Pfizeru/BioNTechu poskytuje přibližně devadesátiprocentní ochranu před covidem do 21 dnů. Podle Guardianu to ukázala analýza dat z izraelského programu hromadného očkování, kterou provedli vědci z University of East Anglia.