Blatného „superkrizová“ varianta: omezený pohyb kolem domu a zastavení výroby

Pokud by se epidemiologická situace v Česku zhoršila natolik, že by nestačila opatření v pátém stupni protiepidemického systému PES, má ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) v záloze „superkrizovou“ variantu. Mohlo by dojít k omezení styků mezi rodinami a k omezení pohybu kolem bydliště. Zastavit by šel také provoz ve výrobních podnicích. Blatný to řekl po pondělním jednání vlády v souvislosti s britskou mutací.