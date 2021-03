Bill Gates vidí světlo na konci tunelu. Na svět v normálu si ale prý ještě počkáme

Gates se k situaci ve světě vyjádřil v rozhovoru pro polský deník Gazeta Wyborcza a televizní stanici TVN24. Jedinou dobrou zprávou je podle pětašedesátiletého Američana fakt, že už je vidět světlo na konci tunelu.

„Je zřejmé, že téměř všechny vakcíny, které se do světa dostaly, fungují. Teď se postupně dostávají do celého světa, to je dobře,” uvedl.

„To, co se tady děje, to je obrovská tragédie. Můžeme sice spočítat, jak velké budou ekonomické dopady, už se ale nedopočítáme ztrát, které vznikly v důsledku pandemie. Dopad na vzdělání, na samotné lidi, kteří trpí kvůli opatřením,” přiznal Gates.

Podle vývoje očkování ve Spojených státech je podle Gatese pravděpodobné, že do konce letošního roku dostane vakcínu takový počet lidí, aby čísla začala postupně klesat, na nulu se ale podle něj zatím nedostanou. Děti by se nicméně mohly natrvalo vrátit do lavic, určitá omezení se však podle něj nezmění až do konce roku 2022.

„Myslím, že třeba omezení shromažďování při veřejných akcích by mohlo skončit na konci příštího roku. Ale je potřeba, abychom do té doby všichni spolupracovali,” nabádá Gates, který před pandemií varoval a nyní kritizuje většinu zemí, které se podle něj měly lépe připravit.

„Šly udělat investice, které by ani nebyly tak vysoké, a celkové dopady mohly být mnohem menší. Řada lidí před takovou situací varovala dopředu, ale téměř nikdo je nebral vážně. Šlo zejména o to, jak co nejrychleji virus odhalit. Naštěstí nám pomohly PCR testy, díky kterým jsme schopní testovat a nakažené lidi umístit do karantény, aby nedocházelo k exponenciálnímu růstu,” uvedl.

Během pandemie si podle Gatese, jenž sám věnoval do boje proti covidu miliony dolarů, některé země vedou o mnoho lépe než ostatní. Za premianty označil Gates Austrálii, Jižní Koreu a Nový Zéland. „Tyto země se vypořádaly se situací velmi dobře,” konstatoval. Naopak většina Evropy a Spojené státy prý selhaly.