Babiš: Naočkováno bylo až 75 tisíc lidí

Z očkovacích center bylo nahlášeno již 61 474 lidí očkovaných proti koronaviru, podle premiéra Andreje Babiše (ANO) ale dostalo vakcínu lidí více, a to až 75 tisíc lidí. Sdělil to ve středu na tiskové konferenci při návštěvě záložní nemocnice v Brně. Vakcín od firmy Pfizer/BioNTech do Česka podle něj dorazilo již 169 650.