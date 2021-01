Anglie a Skotsko jsou až do února v přísném lockdownu

Ven by měli lidé vycházet, jen pokud půjdou na nákup, k lékaři, popřípadě do práce. „Týdny, které jsou před námi, budou dosud nejtěžší,“ uvedl Johnson.

Výhodou podle něj je, že Británie vstupuje „do poslední fáze boje“ a konec pandemie „je na dohled“. Přísný lockdown by měl trvat až do poloviny února, tehdy by ale měli být naočkovaní všichni lidé ve čtyřech rizikových skupinách.