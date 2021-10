Zdražování energií: Mýty a fakta o tržních cenách

Mýtus č. 1: Ceny energií už jen porostou Jak se budou ceny elektřiny a plynu vyvíjet, neví s určitostí nikdo. Je však jasné, že doby levných energií jsou pryč. Na druhou stranu jsou aktuální ceny skutečně extrémní, a tudíž musí zákonitě zase klesnout. Na to už ostatně upozorňuji i někteří odborníci.

Nejsilnějším argumentem je nutný pokles ceny zemního plynu. Je dostavěný plynovod Nord Stream 2, Norsko oznámilo navýšení dodávek plynu, ukončují se pravidelné údržby plynovodů – to vše znamená obnovení dodávek do Evropy a s tím související snížení ceny zemního plynu. A vzhledem k tomu, že se plyn využívá také k výrobě elektřiny, dojde k poklesu ceny i u této komodity.

Mýtus č. 2: Nejlepší je fixace ceny

Na první pohled se může zdát fixace jako dobrý nápad. To ale platí pouze v případě, pokud by ceny dál jen rostly. Křišťálovou kouli však nemá ani obchodník s energiemi. Ten si proto musí do fixované nabídky promítnout i riziko, že růst může pokračovat. Takže když si teď zafixujete cenu třeba na tři roky a ceny klesnou, budete velmi pravděpodobně litovat.