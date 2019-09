Výrobky LOMAX je možné instalovat po celý rok. V zimě díky akci Nakupte chytře i zcela zdarma

Pro celou řadu stavebních úkonů je klíčová teplota vzduchu. Zatímco s některými činnostmi je téměř nezbytné počkat až na příchod jara či léta, jiné lze na stavbě provádět i v silných mrazech mimo takzvanou stavební sezonu. Do první skupiny patří zejména stavební úkony, u kterých je nutné používat stavební směsi na bázi chemie, tuhé zimní mrazy totiž často výrazně snižují jejich účinnost.

Naopak v případech, kdy se jednotlivé součásti stavby mechanicky připevňují či montují, není nutné se venkovními teplotami prakticky jakkoliv omezovat. Do této skupiny přitom kompletně spadají montáže a realizace spojené s produkty LOMAX. Ať už se tedy jedná o garážová vrata, stínicí techniku či vchodové dveře, jejich instalaci lze naplánovat prakticky na kterékoliv období v roce. Ba co víc, v případě zimní montáže se s tím mohou pojit další zajímavé výhody, a to díky speciální akci Nakupte chytře, kterou společnost LOMAX pořádá od začátku září.