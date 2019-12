Vybrali jsme pro vás adventní inspirace

Co by to bylo za advent bez horkého svařáku. Udělejte si čas a zajděte se svými blízkými na vánoční trhy. Dejte si ale pozor na kvalitu vína. Ne každý majitel stánku je dobrák, takže se raději předem zeptejte na původ vína. Obecně lze říci, že na menších trzích bývá víno o kapku lepší. Trendem posledních let je pak bílý svařák, který je oproti červenému lehčí a trošku aromatičtější. Pro abstinenty je na trzích spousta jiných teplých dobrot, třeba horká čokoláda. Ovšem, jestli nemáte rádi davy, můžete si víno svařit i sami na doma k televizi. Potřeba je k tomu jen víno, cukr a koření.