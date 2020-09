V Anglii jsou finanční poradci cenění stejně jako notáři. Chtěl bych, aby to u nás bylo stejné

Jeho kancelář zdobí velká portrétní fotografie Tomáš Bati a také plakáty výrobků světoznámé obuvnické firmy. Tomáš Kresl, energický muž s pěstěným plnovousem, ve slavném zlínském podnikateli vidí vzor.

Finančním poradcem jste se stal uprostřed minulé finanční krize, patrně v nejhorší možnou dobu. Proč jste to udělal?

Žil jsem nějaký čas v Anglii, začínal jsem jako au-pair. U rodiny, u které jsem bydlel, jsem zažil návštěvu finančního poradce. Bylo to, jako kdyby přijel král. Přípravy na schůzku se tehdy vymykaly všemu, co jsem u nich před návštěvami zažil. Z mercedesu vystoupil starší pán a začali řešit nákup pozemků, do nichž rodina investovala. Rodina jej brala hodně vážně. Pak jsem se vrátil do Česka a vůbec jsem netušil, jakou pověst tady mělo finanční poradenství. Do toho přišla nabídka, abych začal v tomhle byznysu. Přiznávám, že jsem měl a pořád mám hlad po úspěchu a jeho benefitech. Finanční poradenství mi přišlo jako dobrá a rychlá cesta k úspěchu. Tenhle byznys je ohromně spravedlivý: když pracujete, jsou výsledky rychle vidět.

Dnes také děláte finanční poradenství. Jakou chybu, na kterou nemůžete zapomenout, jste udělal při správě vlastních financí?

Udělal jsem přímo školáckou chybu, když jsem důvěřoval svému příbuznému. Nabídl mi životní pojištění. Neprostudoval jsem si podmínky, takže jsem nakonec nebyl reálně pojištěný a všechny peníze šly jen do spoření. Ve skutečnosti jsem za rok a půl „spoření“ vyhodil všechny peníze z okna. Zároveň jsem za tuhle epizodu vděčný, protože mi ukázala, na co si dát pozor a jak už nikdy nepostupovat.

A jaké chyby nejčastěji dělají vaši klienti, když přicházejí do této kanceláře?

Dnešní doba je ve znamení marketingu a spousta lidí utrácí peníze za nepotřebné věci. Modelový příklad je mladý kluk, který se neudržel a první věc, kterou udělal s první výplatou, byla koupě ojetého bavoráka na úvěr. Neuvědomuje si, že auto musí na něco jezdit a že bude potřebovat servis. Do tří let stojí auto v garáži a v lepší variantě tohohle příběhu mladík alespoň zvládá splácet. Většinou nezvládá, je v exekuci, což ho na pět let odstaví od jakéhokoliv finančního produktu. Já se těmto lidem snažím vysvětlit, proč je dobré mít rezervy a že je teď nesmysl frajeřit s ojetým prémiovým vozem, když za pár let bude mít partnerku a bude řešit klíčovou otázku – bydlení. A na vlastní bydlení drtivá většina lidí v Česku bez hypotéky nedosáhne.

A ten druhý modelový případ?

Ten nastává v okamžiku, kdy se lidé nechají přemoci emocemi. Typickým klientem je člověk, který shání dům. Objeví nabídku a „zamiluje se“. Tu nemovitost hrozně chce. Největší průšvih nastává, když si takový člověk dobře nepromyslí svoje možnosti, nevezme v úvahu, že po narození potomka jeden příjem v rodině vypadává. Pro mě to znamená klást i nepříjemné otázky. Finance často rozhodují o vztazích lidí. Typické je, že se pár rozhodne stavět dům. Hodně věcí plánují dělat svépomocí, aby ušetřili. Do toho přijde dítě. Muž běhá mezi stavbou a prací, na nic jiného nemá kapacitu, žena chce mít stavbu co nejdřív hotovou – a končívá to škaredě. Stavby svépomocí klientům rozmlouvám, na konci bývá rozvod a bolestivá finanční ztráta.

Co dělá finančního poradce dobrým finančním poradcem?