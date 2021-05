Trh realitních služeb prochází změnami - makléři se přizpůsobují novým trendům

Sílí tak model, kdy makléři spíše než na zaměstnanecké zázemí velkých realitních společností chtějí spoléhat sami na sebe, stávají se samostatnými podnikateli, kteří si v přímé linii s klientem budují obchodní vztah založený na přímé odpovědnosti, což je v realitním oboru vždy největší devizou! Kromě výhody svobodného rozhodování, přináší tento trend také výhodu finanční. Část provize z obchodů makléři neodvádějí domovské realitní kanceláři, ale můžou ji investovat do vlastního rozvoje - vzdělávání, služeb nebo prezentace jednotlivých zakázek.

S trendem osamostatňování makléřů se rozvíjejí i specializované služby pro tuto skupinu zákazníků. Potvrzuje to i Petr Čajan, majitel sítě REALITY PRORADOST , která se právě specializovaným realitním servisem zabývá:

"Investovali jsme do modernizace servisních nástrojů, což se nejvíce projevilo v kvalitě realitního softwaru používaného našimi makléři jako základní sofistikovaný nástroj jejich každodenní práce. Rozšířili jsme možnosti marketingu všech zakázek a k tomu jsme investovali do masívní kampaně k propagaci jména a značky. Vyplatilo se to, za poslední měsíc se zájem o naše služby několikanásobně zvýšil," uvedl Čajan.