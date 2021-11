Tipy na zimní výlety na jihu Braniborska

Vyhlídková věž postavená z cortenové oceli na jezeře Sedlitzer See se tyčí do výšky 30 metrů. Rezavě červená patina připomíná průmyslovou historii Lužické jezerní krajiny a zařízení pro těžbu oceli. Své jméno dostala tato věž od místního obyvatelstva: Rezavý hřebík, v originálu Rostiger Nagel. Od zahájení projektu Mezinárodní stavební výstavy (IBA) Fürst-Pückler-Land v roce 2008 je ocelový gigant oblíbeným výletním cílem a prominentní zastávkou pro cyklisty, bruslaře a autobusové skupiny. Vyhlídková plošina nabízí panorama Lužických jezer, krásný výhled zejména přes jezera Sedlitzer See, Geierswalder See a Partwitzer See.