Stavba prvního českého Domu Ronalda McDonalda byla zahájena

Vybudování Domu je hlavním projektem charitativní organizace Nadační fond Dům Ronalda McDonalda, která dlouhodobě cílí svou pomoc k vážně nemocným dětem a jejich rodinám. „Posláním Nadačního fondu Dům Ronalda McDonalda je péče orientovaná na rodinu. Když dítě onemocní vážnou nebo život ohrožující chorobou, paralyzuje to všechny členy rodiny, každého jinak. Je to extrémně náročné psychicky, finančně i fyzicky. Rodiče někdy přespávají improvizovaně, často musí cestovat přes celou republiku. Díky Domu Ronalda McDonalda jim nabídneme plnohodnotný odpočinek i zázemí, které podpoří jejich psychiku, aby se mohli co nejvíce věnovat svému nemocnému dítěti a celá rodina mohla díky Domu zůstat pohromadě,“ říká Ivana Pešatová, výkonná ředitelka Nadačního fondu Dům Ronalda McDonalda.