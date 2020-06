Škola není holubník, aneb strategické řízení se ukazuje pro školy jako východisko z krize

Školství se během nouzového stavu ukázalo jednou z klíčových oblastí naší společnosti. Lidé v produktivním věku, kteří pečují o děti školou povinné, se den ze dne ocitli v situaci, na kterou byl jen málo kdo připraven. Stejně tak učitelé a ředitelé škol a školek. Nyní je čas se podívat na to jakou zkušenost si odnášíme a jak s ní naložíme.

Mnohé diskuze a články poukázaly na to, jak rozdílně ředitelé a pedagogové přistoupili k nové situaci ve vzdělávání. Pro všechny ale platilo, že aktuální situace spojená s pandemií Covid-19 na ně kladla enormní nároky. A že volba vhodné strategie a naplánování konkrétních činností se během krize ukázaly jako nezbytné, podobně jako vůdčí schopnosti ředitele školy a spolupráce s partnery. Času bylo málo, působila řada proměnných a dopad rozhodnutí byl vidět téměř okamžitě. Vítanou pomocí se stala krajská centra podpory Národního pedagogického institutu , ve kterých působí projekt Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (SRP), spolupráce s tvůrci místních akčních plánů rozvoje vzdělávání v obcích i metodická doporučení MŠMT.

Je třeba rozlišovat mezi vzdělávací politikou a řízením školy. Na bedrech vedení školy spočívá, kromě samotného vzdělávání dětí, klíčová kompetence dokázat nejen školu neustále rozvíjet a inovovat, ale také zapojovat do celého procesu zaměstnance školy a další partnery (zpracovatele místních akčních plánů rozvoje vzdělávání, zřizovatele, neziskové organizace a další). Absence strategie může výrazným způsobem ovlivňovat kvalitu školy, a tedy prohlubovat rozdíly mezi školami. Plánování ve školách, bez přehánění, má nezanedbatelný dopad na rodiny a na budoucnost dětí. Uzavření škol v nouzovém stavu tuto provázanost ukázalo.

Podpora pro vedení škol přichází v podobě projektu SRP (Strategické řízení a plánování ve školách a v územích). Od roku 2016 se odborníci a experti věnují intenzivní podpoře třiadevadesáti MŠ, ZŠ a SŠ, které vedení projektu oslovilo na základě tipů ze strany České školní inspekce (ČŠI). Do třetí fáze projektu, která právě probíhá, už se hlásily školy samy. Ředitelům a vedení škol se dostává pomoci na míru a přitom se učí, jak má takové strategické plánování probíhat.

Dalším pozitivem projektu je také to, že i pro školy, které nejsou přímo zapojené, má projekt co nabídnout: vedení škol se může účastnit seminářů či workshopů, projekt sdílí své výstupy, metodické a podpůrné materiály – všechny jsou on-line a veřejně dostupné.