Šéf realme: Přinášíme 5G technologie pro všechny

Zaměřuje se hlavně na mladé. Plánuje také investovat do umělé inteligence. Více v rozhovoru s Madhavem Shethem, CEO realme v Evropě.

Během pouhých tří let se realme stal sedmým největším výrobcem mobilních telefonů na světě. Čemu přisuzujete tento obrovský úspěch? A jaké jsou vaše cíle v příštím desetiletí?

Nikdy bychom takového úspěchu nemohli dosáhnout bez našich fanoušků. Právě jim patří velký dík za to, jak nás celou dobu podporovali. Naším cílem je poskytovat špičkovou technologii a trendy design, a to vše v rámci cenově dostupných modelů. Cílíme na mladé publikum ve věku 18–25 let, které se ztotožňuje s našimi hodnotami.

Do tří let chceme dostat smartphony s podporou sítí páté generace do rukou 100 milionům uživatelů. I proto naše vlajková loď pro rok 2021, model realme GT 5G, kombinuje špičkový výkon s promyšleným designem. Nově se zaměřujeme na technologie s využitím umělé inteligence. Chceme postupně nabídnout celý ekosystém produktů – od chytrých hodinek přes notebooky a tablety až po robotický vysavač.

Jakou máte vizi pro český trh? Proč je pro vás Česká republika, navzdory malé populaci, důležitým trhem?

Na trh jsme vstoupili teprve v dubnu loňského roku, i tak jsme se ale v Česku dostali mezi čtyři nejlépe prodávané značky chytrých telefonů s nárůstem prodeje o 4000 procent. Jsme jednou ze tří nejprodávanějších značek a lídrem v oblasti 5G. Chceme také určovat trendy. Česká republika je vyspělým trhem, který je otevřený novým technologiím a produktům. Lidé v Česku si nás oblíbili a český trh je pro nás velmi důležitý.

Heslem realme je Dare to Leap, v překladu odvážit se skočit vpřed. Jak se tato filozofie promítá do praxe?

Naší strategií je vytvářet produkty, které budou napřed jak v technologii a výkonu, tak v designu. Sledujeme trendy a neustále inovujeme vzhled, konfiguraci a výkon našich produktů. I proto jsme během letošního roku mohli představit například nejdostupnější telefon s podporou sítí páté generace realme 8 5G, který zároveň nabízí velmi dobrý displej a baterii.

Krokem vpřed je i nová vlajková loď, realme GT 5G. O jeho prvotřídní výkon se stará čipset Qualcomm Snapdragon 888 5G, nabízí i vysoce kvalitní displej, dlouhou výdrž baterie a super rychlé nabíjení. I ve srovnání s vlajkovými modely jiných značek nabízíme Snapdragon 888 5G pouze pod 13 000 Kč, což je absolutně nejlepší cena na trhu.

Podle předchozích vyjádření plánujete v roce 2021 uvést na trh více než 100 produktů s umělou inteligencí (AIoT)? O co konkrétně půjde? Stane se podle vás umělá inteligence v následujících letech běžnou součástí našich životů?

Ano, zahrnuli jsme do naší strategie také umělou inteligenci věcí. Díky spojení „Smartphone + AIoT“ jsme vybudovali inteligentní a trendy udávající internet věcí pro mladé lidi na celém světě. Už jsme uvedli chytré hodinky watch 2 Pro a robotický vysavač s unikátními senzory a vysokou přesností. Brzy plánujeme i tablety. Plánujeme také otevřít deset obchodů, kde si budou moci fanoušci vyzkoušet technologii 5G v cloudových hrách a ve virtuální realitě na vlastní kůži.

Proč by si český zákazník měl zvolit právě realme? Co mu značka nabízí?