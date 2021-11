Sazka s projektem Hraj s rozumem míří do škol

Smyslem interaktivní hry Rozpočti si to! je rozvinout finanční gramotnost účastníků – žáků základních i středních škol a víceletých gymnázií, jejich rodičů a učitelů, a to zejména v tématu domácího hospodaření. Soutěž je postavena na hře, která běží ve webové aplikaci a ukončena bude 25. 4. 2022.

Zodpovědný přístup k hraní je jednou z klíčových priorit Sazky, proto se firma rozhodla začít se věnovat i vzdělávání nezletilých. „S hazardní hrou se totiž mohou studenti setkat už dříve než dosáhnou zákonem povolené hranice 18 let, a to například prostřednictvím rodičů nebo kamarádů,“ říká tisková mluvčí společnosti Sazka Veronika Diamantová. Snahou Sazky je, aby mladí lidé pochopili, že hraní her je pouze forma zábavy, nikoliv snadná cesta k penězům. „Právě práce s penězi a rodinnými rozpočty se zodpovědným hraním úzce souvisí, proto jsme rádi, že je náš projekt Hraj s rozumem součástí soutěže Rozpočti si to. Věříme, že pokud studenti pochopí principy her, naučí se zodpovědně rozhodovat a budou mít informace o tom, jaká mohou přinášet rizika, mnohem lépe se v tomto světě v budoucnu zorientují,“ dodává Veronika Diamantová.