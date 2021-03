Online pořídíte i auto. Bezpečný nákup nabízejí Auto ESA

„Vlastně lze říct, že i přes zpřísnění vládních nařízení máme stále otevřeno. Vyberete auto, online objednáte a my vůz vyčistíme, vydezinfikujeme, připravíme veškeré dokumenty a dovezeme vám jej až domů. Samozřejmě je možné auto převzít i na našich pobočkách, které nyní plní úlohu výdejních okének jako u každého jiného e-shopu,“ vysvětluje jednoduchý princip Jáchym Knedlhans, obchodní ředitel společnosti Auto ESA .

„Než se auto dostane k zákazníkovi, prochází mimo jiné kompletním postřikem dezinfekcí veškerých povrchů, a navíc se v něm nechává po dobu 15 minut působit speciální UV lampa, která účinně zlikviduje možné bakterie a viry. Tento postup samozřejmě opakujeme po každé prohlídce vozu a vždy, když je to třeba,“ říká Jáchym Knedlhans. Do čištění a dezinfekce vozů Auto ESA investují měsíčně cca milion korun. To ale není vše.