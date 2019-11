O2 na výročí sametové revoluce rozezvoní všechny budky

„Zatímco v dnešní době telefonní budky téměř nikdo nepoužívá, před třiceti lety, kdy nebyly žádné mobily a na pevnou linku se čekalo i několik let, měly pro spojení s okolím nenahraditelnou roli. Proto jsme se rozhodli je do naší kampaně symbolicky zapojit,“ popsal David Daneš, ředitel marketingové komunikace a Brandu v O2.



U příležitost 30. výročí listopadových událostí O2 připomíná nedocenitelnou hodnotu kontaktu s blízkými v emigraci. „Dnes se můžeme během pár vteřin spojit s kýmkoli na druhém konci světa a svobodně překračovat hranice. Před rokem 1989 ale kontakt s blízkými v zahraničí jednoduchý rozhodně nebyl. Pro rodiny rozdělené emigrací byl telefonní hovor často jediným způsobem, jak se spojit s blízkými. Telefonát tak měl pro stovky tisíc Čechů nedocenitelnou hodnotu. Právě to připomínáme v další části projektu Svoboda není samozřejmost,“ dodává David Daneš.