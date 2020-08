Nová dimenze kinosálu v CineStar Černý Most

Sál je vybaven extra velkým plátnem, které zajistí širokoúhlou podívanou. Navíc díky laserové 4K promítačce je obraz diamantově ostrý. Vtáhnutí do děje zajistí i pohlcující zvuk DOLBY ATMOS se zabudovanými reproduktory nejen po stranách sálu, ale i ve stropě a za plátnem. Pro novou dimenzi vizuálního zážitku je sál vybaven po stranách dynamickým LED osvětlením, které rozšiřuje pohled na plátno i do stran. To vše si užijete ve sklopných sedačkách se stolkem na váš oblíbený popcorn nebo nachos.