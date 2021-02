Nezávislé bydlení není hudba budoucnosti

O soběstačných stavbách se v poslední době začíná stále více hovořit, a to zejména v souvislosti s rostoucími náklady na energie a také kvůli ochraně životního prostředí. Co ale nezávislý dům vlastně je a co taková stavba obnáší? Pro odpovědi jsme zeptali Tomáše Veselého, ředitele společnosti VEXTA, která staví i energeticky úsporné domy.