Na turisty čekají krásné dárky, Technotrasa odměňuje

„Zavedením Technotrasa Card bychom rádi motivovali návštěvníky, aby se vydali i na méně známá místa a objevovali všechny technické skvosty Technotrasy. Máme být na co pyšní a chceme se o naše poklady podělit s co největším počtem lidí,“ řekl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro regionální rozvoj a cestovní ruch Jan Krkoška a vysvětlil , že Technotrasa sdružuje 31 turistických zajímavostí, které výletníkům nabízejí pět desítek zážitků.

„Na celém projektu je zajímavé i to, že každý člen rodiny nebo týmu může mít svou vlastní kartu, na kterou se mu budou jeho vlastní body přičítat. To znamená, že každý má šanci na dárek, který si v nabídce vyhlídne. Dárky budou rozdávány do vyčerpání zásob, takže není na co čekat. Technotrasa nabízí úžasné zážitky, které mohou výletníci vnímat všemi smysly. Takže přeji výletníkům krásné léto, hezké počasí a nezapomenutelné výlety po celém Moravskoslezském kraji,“ uzavřel náměstek hejtmana Jan Krkoška.