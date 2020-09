Muž vyhrál v Eurojackpotu skoro 2 miliony. Část peněz poputuje na charitu

Byl to jen další běžný den, a na jeho konci jen další tiket zakoupený u čerpací stanice, který po svém slosování udělal z Čecha ve středních letech loterního milionáře. Jeho oblíbený Eurojackpot mu za dlouholetou věrnost nadělil částku 1 835 794 Kč. Přečtěte si také: Za 22 milionů v Eurojackpotu si Moravan postaví bydlení snů „Poprvé jsem si vsadil zhruba před dvaceti lety, a od té doby jsem nevynechal snad žádné slosování,“ zavzpomínal výherce při návštěvě budovy Sazky. Protože je na pravidelné losování poměrně zvyklý, nijak nervózní prý před ním nebyl.

„Během těch let se na mě štěstí už párkrát usmálo, nejvýš jsem ale inkasoval nějakých šest stovek. Když jsem teď uviděl tak vysokou výherní částku, nemohl jsem tomu uvěřit,“ kroutil hlavou během vyprávění. Výsledek si proto několikrát překontroloval. V momentě, kdy mu došlo, že je doopravdy o necelé dva miliony bohatší, se mu neskutečně ulevilo.

„O tiket jsem se samozřejmě bál. Měl jsem strach, že ho ztratím nebo nějak zničím, takže kvůli vlastnímu bezpečí putoval do trezoru,“ prozradil nám s úsměvem. „Nemyslím si, že se v mém životě něco velkého změní, nicméně výhra mi udělala ohromnou radost. A hlavně se mi ulevilo, protože se teď ani nemusím tolik bát o finanční zabezpečení sebe a své rodiny.” O tuhle radostnou zprávu se zatím podělil pouze s manželkou. Jejich dvěma dětem tak nejspíš společně připraví jedno nezapomenutelné překvapení.

Změny své povahy se muž nebojí. „Neřekl bych, že mě výhra nějak víc ovlivní a udělá ze mě jiného člověka. Jsem kdo jsem, a peníze na to nemají žádný vliv.”



Nejspíš z toho důvodu ani nehodlá měnit svou práci nebo žádat o lepší pozici. Navíc se o vyhrané peníze rozhodl podělit a přispět na charitu Dobrý anděl.



„Proč bych měl být jediný, kdo v tu chvíli něco získal?” vysvětlil šťastný výherce a my tohle rozhodnutí naprosto schvalujeme.



