Máte těžké astma a nepomáhají ani kortikosteroidy? Je čas na změnu

Své o tom ví maminka dvou dětí, zdravotní sestra paní Gabriela. „Když jsem byla v nejtěžším stavu, nedokázala jsem přejít z místnosti do místnosti, hodně jsem se zadýchávala, kašlala – a to jsem užívala léky,“ vzpomíná. „Zhruba od 36 let jsem byla na kortikosteroidech, nejdříve jednou za čas, když už bylo opravdu nejhůř, tak každý den. A to se muselo někde projevit. Jako první šla nahoru váha, každý měsíc jsem měla o kilo navíc, k tomu se přidaly otoky celého těla. Navíc mi v krvi začal stoupat cukr i cholesterol. A aby toho nebylo dost, trápily mne opakované infekce, hlavně dutin, takže jsem prakticky každý měsíc skončila na antibiotikách. Ale astma se přesto nedařilo dostat pod kontrolu…“