Karcinom prostaty zachycený včas se dá vyléčit. Důležité je mít dostatek informací o léčbě

Díky nejnovějším technologiím a našim zkušenostem s protonovou léčbou dokážeme úspěšně léčit široké spektrum diagnóz. Jedná se o nádory prsu, hlavy a krku, dětské nádory, maligní lymfomy, nádory plic a centrální nervové soustavy, sarkomy a nádory zažívacího traktu. Od počátku provozu Protonového centra léčíme, a velmi úspěšně, také muže s karcinomem prostaty. Protonová léčba , kromě vysoké šance na vyléčení, také umožňuje, na rozdíl od jiných druhů léčby, minimalizovat vedlejší účinky léčby. Největším benefitem je to, že protonový paprsek umí zacílit konkrétní oblast a významně snížit ozáření okolních zdravých tkání a orgánů, tím se výrazně snižuje riziko vzniku nežádoucích vedlejších účinků léčby.

V letošním roce se nám podařilo v renomovaném zahraničním odborném časopise publikovat data ze studie rozsáhlého souboru pacientů, kteří v našem Centru absolvovali léčbu probíhající v 5 ozařovacích dnech, kdy se na léčbu chodí ob den. Veškerá americká a japonská protonová centra používají dlouhé léčebné režimy v řádu 7 – 8 týdnů, to znamená mezi 30 – 40 ozařovacími dny. My jsme však dobu léčby dokázali zkrátit na těch zmiňovaných 5 dní, a to bez snížení účinnosti léčebného efektu. Dle výsledků můžeme říci, že dokážeme úspěšně vyléčit až 97 % pacientů s karcinomem prostaty nízkého rizika a více než 90 % pacientů se středně rizikovými nádory prostaty. Pacienti mají po léčbě vysokou kvalitu života a riziko impotence, které je např. po chirurgické léčbě vysoké, je velmi nízké. Inkontinence, tedy únik moči, se po protonové léčbě karcinomu prostaty časného stadia téměř nevyskytuje a riziko jejího vzniku je menší než 1 %.