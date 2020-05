Došla vám náplň do tiskárny? V TisknuLevne.cz ji dokoupíte hned.

Aktuální situace je jedna velká jízda. Svět se velmi rychle mění a musíme na to umět rychle reagovat. Přišli jsme o velkou část prodejní sítě kvůli opatřením vlády. Nám se podařilo během několika hodin naprostou většinu našich prodejů přesunout ze sítě kamenných prodejen do e-shopu. Kamenné prodejny fungovaly jen jako výdejní místa e-shopu. Naši prodejci z uzavřených prodejen prokázali obrovskou flexibilitu. Někteří začali pomáhat v přetíženém skladu, někdo začal vyřizovat dotazy na infolince. Museli jsme rozjet nedělní expedici zboží z našeho centrálního skladu. Celkově se nám podařilo naše prodeje téměř zcela udržet.

Pro vás jako zákazníka je ideální si vybrat a rezervovat novou náplň na prodejně pomocí několika kliků na webu . Do 2 minut od nás dostanete potvrzení o blokaci a provozní informace o vybrané prodejně. Náplň si můžete přijít vyzvednout okamžitě. Máte jistotu, že když pro chybějící náplň vyrazíte do TisknuLevne.cz, dostanete ji.

Ale co když si jiný zákazník, než dorazím do prodejny, koupí mnou rezervovaný poslední toner?

Přesně tak. Rychlost dodání náplní do tiskáren je naše klíčová konkurenční výhoda. Představte si to tak, že na běžném e-shopu toner objednáte a do druhého dne ho přepraví k vám. Na TisknuLevne.cz jsme vybrané náplně předem přepravili blíže k vám do naší prodejny. Jen čekáme na vaši objednávku. Jakmile vám dojde toner, rezervujete si ho. Na základě statistických dat připravujeme odbavení dalšího kusu pro nového zákazníka. Limit 2 minuty od objednání se nám daří u téměř tří čtvrtin objednávek. Pokud máte atypický toner, je dodání běžně do druhého dne.