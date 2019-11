Czech Social Awards 2019: Česko opět ocení inspirující osobnosti sociálních sítí

Fanoušci mají možnost hlasovat v kategoriích Inspiration & Influence, Fun & Entertainment, Cosmo Rising Star, Fair Play, Televizeseznam.cz Video Talent a také Go Global, jejíž vítěz bude Českou republiku opět reprezentovat na Global Social Awards 2020. Letos poprvé předají pořadatelé také ocenění Social Special Award za výjimečné působení na sociálních sítích. Finálový večer se uskuteční 28. listopadu za přítomnosti řady hudebních hostů a známých osobností.

„Sociální sítě přináší radost a inspiraci, ale zároveň jsou výjimečné tím, že nám nabízejí určité bezpečí a anonymitu, díky nimž si mnozí dovolí, co by se jinak z očí do očí neodvážili říct. Proto je i hlavním mottem ankety hashtag #thinksocial, který má celkově povzbudit zájem o sociální témata, šířit kladné hodnoty a tu správnou inspiraci,“ uvedla Michaela Derynková, organizátorka ankety.