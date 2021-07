Čtyři důvody, proč si chránit digitální identitu

Během prvního lockdownu se do onlinu vrhla celá pětina mikro podnikatelů s méně než 9 zaměstnanci, kteří do té doby působili pouze „offline“, a dalších 48 % se podle firmy GoDaddy rozhodlo více využívat digitální nástroje a sociální média. Do onlinu se ale nepřesunuli sami a za rok 2020 prudce vzrostl počet kyberútoků.