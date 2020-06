Češi a Slováci se berou čím dál víc

Ten totiž už dlouho fandí všem česko-slovenským spojením a letos připravil malý dárek pro všechny takové novomanželské páry. Je to speciální kolekce nejoblíbenějších slovenských písní v Česku a těch českých na Slovensku a jmenuje se Na česko-slovenské svatbě 1.

Že vám ten název něco připomíná? Není divu, možná si také pamatujete legendární edici lidových písniček z 90. let. Tehdy to byla doslova lavina TV reklam na cédéčka a kazety, jako třeba Na moravské svatbě 3, 4, 5... Tentokrát ale nejde o žádný folklór, jsou to prostě ty největší pecky od českých a slovenských interpretů, které milují lidé na druhé straně hranice. Když je dáte dohromady, vznikne perfektní mix pro svatební oslavu česko-slovenského páru. A těch bude letos zase požehnaně!