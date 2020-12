Bez vody to nejde: Zimní dovolená mnoha podob v Gasteinu

Co by to bylo za zimu bez lyží na nohou? V Gasteinu něco nepředstavitelného! Koneckonců, v údolí Gastein, nejvýše položené lyžařské oblasti v celé síti Ski amadé, čekají návštěvníky čtyři lyžařská střediska s více než 200 kilometry sjezdovek. K dispozici jsou jak široké rodinné sjezdovky, tak i náročné sportovní sjezdy a spektakulární freeridové trasy v prašanu. Ve sněžném parku Gasti s jeho rovinatým terénem jsou první krůčky na lyžích obzvláště snadné. Všichni, kdo chtějí „víc“, by si neměli nechat ujít nejdelší sjezd do údolí v celém Salcbursku. Nachází se ve středisku Schlossalm a se svými 10,4 kilometry představuje pořádnou výzvu pro svaly.