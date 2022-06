Pohledem Thomase Kulidakise: Ufňukaný propadák

Bude to stát hodně úsilí a peněz, ale nenecháme vás padnout, řekl Fiala

Vymlouval se zase na předchozí vládu, která u moci není přes půl roku. Dokonce naznačil, že závislost na energiích z Ruska úmyslně zvýšila vláda expremiéra Babiše, která byla u moci čtyři roky. Jako kdyby snad předtím nebyla desetiletí vlád po roce 1989, ve kterých dominovala i ODS. Vymlouval se zase na Rusko, přičemž zapomněl, že přece to byla jeho vláda, v čele s ministrem zahraničí Lipavským, která tak dlouho horovala pro embargo na dovoz surovin z Ruska, až si musela vyjednat výjimku z embarga.

Pokud Fiala opravdu věří tomu, co říká, pak je to ještě horší, než jsme mysleli, protože se staví do role politika, který je pouze ve vleku událostí. Není hybatelem našeho politického a ekonomického bytí, ale jeho objektem, korouhvičkou zmítanou vichrem událostí, což si nemůžeme dovolit, pokud chceme být suverénní národ určující svůj osud.