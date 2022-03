Pohledem Thomase Kulidakise: Ruské banky mimo SWIFT aneb Účinné a neúčinné sankce

Vypadá to dobře, efektivně, v duchu silných slov. Jenže není vše takové, jak to vypadá. Faktický dopad přijatého opatření je – mírně řečeno – minimální. Největší banky zůstaly bez úhony, obzvláště ty spojené s platbami za nerostné suroviny. A z těchto zdrojů pochází přibližně dvě třetiny příjmů státního rozpočtu Putinova Ruska.

Pro to by ovšem musela být nejen politická odvaha vládnoucích politiků, ale také odvaha občanů se velmi a na dlouho uskromnit. Už teď jsme slyšeli varování, že by energie, včetně plynu, a pohonné látky mohly zdražit o dvojnásobek i více.

Kdyby ale líbivá, ovšem nepříliš účinná sankce související se SWIFT, o níž se mluvilo jako o sankci nukleární, přičemž se z ní stala petarda, byla jediným projevem reálného držení se při zdi, bylo by to ještě méně okaté než rozhodnutí nakonec neposkytnout Ukrajině stíhačky.

Je to nepříjemná pravda, ale analyticky se to tak jeví. Na svět bychom se měli dívat jako na takový, jaký je, nikoliv jako na takový, jaký bychom ho chtěli mít. Případně se za ten, který bychom chtěli mít, musí bojovat, i s přijetím všech možných bolestivých nevýhod po zralé analýze všeho, co by se muselo obětovat a snášet.