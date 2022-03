Pohledem Thomase Kulidakise: Feudální přežitky prezidenta Zemana a omilostněný hajný

Není se tak co divit, že prezident Zeman s výmluvností sobě vlastní ještě před zvolením vykládal, že milosti a amnestie považuje za feudální přežitek. Při uvedení do úřadu rozvahou o „zbytečných monarchistických prvcích v Ústavě ČR“, čímž myslel právě institut milosti a amnestie.

Balák není na smrt nemocný, humanitární důvody u něj jaksi stěží pohledat, ženu s dvanácti dětmi na ulici za sebou nenechává, ani nikoho, o koho by se musel starat a nikdo jiný by to nedokázal. Balák byl odsouzen kvůli čachrům v oboře Lánské, zneužití pravomoci, lidově řečeno, kvůli přihrávce lukrativní veřejné zakázky v hodnotě 200 milionů korun.

Dodal bych, že milost kvůli pocitu, že Hrad je obležený politicky nepřátelsky naladěným podhradím, neznamená, že hradní hajný je beztrestný, ať spáchá jakýkoliv šolich. Dané slovo použil předseda soudního senátu při zdůvodnění rozsudku na zpevnění vodní nádrže Klíčava, tedy té zakázce, o které se mluvíme. A to ještě Balák kvůli názoru kancléře Mynáře pokračoval přípravou kamenolomu, přičemž byl i stíhán za nelegální těžbu kamene právě v Lánech. Kozel zahradníkem, chtělo by se říci.

Další argument, že oproti masovým amnestiím prezidentů Klause a Havla je to vlastně prkotina, příliš neplatí. Je totiž na úrovni výmluv dětí. Staré chyby minulosti neomlouvají nové chyby současnosti, přičemž to, že jiní také něco provedli, je odbíhání od tématu probíraného.

Prezident dvakrát zvolený většinou prostého lidu z podhradí předvedl feudální manýry, které sliboval, že mít nebude. Jeví se to tak, že hradní družiník Balák dostal milost právě proto, kde pracuje, nikoliv trest za to, kde pracuje. Kdyby dělal čachry u šéfa jiného, který na feudální manýry nemá nárok, na milost by si tak lehce hajný nesáhl. Navíc, škoda byla na veřejném – a snad tam pro další nezbude to, co Trautenberk našel v legendární České sodě Alles Gute zde.