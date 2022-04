Pohledem Thomase Kulidakise: Den poté aneb Pro a proti členství Ukrajiny v EU

Pokud by Ukrajina vstoupila, znamenalo by to méně volných peněz pro země ještě stále z unijního rozpočtu více čerpající než dostávající, včetně naší země. Není absurdní úvaha, že zatímco se Polsku Ukrajina líbí a hodí proti Rusku, vize přesměrování unijních peněz by se Varšavě mohla líbit méně. Potom by už bylo jedno, jestli by blokovalo Maďarsko, nebo by ostatní státy nechtějící Ukrajinu v EU zastoupil někdo jiný.